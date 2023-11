Sky - Non solo Mazzarri e De Laurentiis, a Castel Volturno c'era anche l'agente di Osimhen!

I compagni in campo e Victor Osimhen in panchina, accanto a Walter Mazzarri. L'attaccante nigeriano ieri ha incontrato il nuovo allenatore del Napoli, primi contatti in attesa del rientro in azione dopo l'infortunio.

Osimhen e l'agente a Castel Volturno

Come raccontato da Francesco Modugno su Sky Sport, Victor Osimhen è il centravanti dello scudetto ed ha un contratto in scadenza nel 2025. Non è da escludere totalmente la discussione sul rinnovo contrattuale, anche perchè ieri a Castel Volturno c’era anche Roberto Calenda, il manager di Osimhen. Così come c’era il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis:

"L’occasione per ritrovarsi e chissà anche riprovare a trattare. …cercando un altro modo, una possibilità dopo quell’accordo che questa estate pareva definito e che poi è saltato. Un rinnovo complicato tra volontà, tanti soldi ed opportunità da cogliere per entrambi"

?