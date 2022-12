Sky - Napoli, è arrivata la decisione definitiva sul futuro di Sirigu

Calciomercato SSC Napoli - "I regali di Natale per Spalletti", è l'editoriale di Gianluca Di Marzio che fa il punto sul mercato in entrata di gennaio degli azzurri. Il primo regalo l’allenatore del Napoli lo ha scartato vedendo l’infermeria vuota. Mentre altri sono arrivati dal mercato, o stanno per arrivare: due acquisti già definiti, ovvero il ritorno di Contini e il prestito con diritto di riscatto di Bereszynski dalla Sampdoria.

Calciomercato Napoli, il futuro di Sirigu

Ma quale sarà il futuro di Salvatore Sirigu con l'arrivo di Nikita Contini? A parlarne è Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport:

"Nell'operazione con la Sampdoria coinvolto anche Nikita Contini che torna a Napoli come terzo portiere, con Sirigu che rimane".