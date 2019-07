Sky - Nainggolan alla Fiorentina, la trattativa prosegue con fiducia

I colleghi di Sky Sport, in particolare Gianluca Di Marzio sul suo sito, danno aggiornamenti in merito alla trattativa per portare Nainggolan alla Fiorentina:

"Avanti con fiducia: prosegue così la trattativa della Fiorentina per arrivare a Radja Nainggolan. Con l'Inter infatti dopo i contatti delle ultime ore è stato raggiunto un accordo per il prestito del giocatore e il relativo ingaggio. Ieri inoltre il direttore sportivo dei viola Pradé ha incontrato il procuratore del belga Beltrami, dove è stata ribadita la disponibilità di Nainggolan: un aspetto fondamentale per puntare al buon esito dell'operazione, che sembra sempre più vicino".