Sky - Mertens vuole Napoli, ma il tempo scorre: dipende tutto da De Laurentiis

Ultimissime news calciomercato Napoli. Tutti in questi giorni si stanno chiedendo quale sarà il futuro di Dries Mertens, l'attaccante belga entrato nella storia del club azzurro come miglior marcatore di sempre. Il suo contratto è ormai vicinissimo alla scadenza e non c'è ancora un accordo con il presidente De Laurentiis per il prolungamento, mentre insistono le avances dell'Inter che vorrebbe completare con lui il pacchetto offensivo, anche in vista di una cessione di Lautaro Martinez.

Ultime notizie Mertens all'Inter

Napoli calciomercato. La trattativa tra Inter e Mertens va avanti e la racconta Gianluca di Marzio di Sky Sport sul suo sito ufficiale: "Sono ore di lavoro e di attesa per l'Inter. I nerazzurri attendono segnali da Dries Mertens, il cui contratto con il Napoli scadrà il prossimo 30 giugno. Il belga, che ha appena compiuto 33 anni, aspetta di parlare con De Laurentiis. Non ha ancora dato il via libera all'Inter e alla sua offerta, perché la permanenza a Napoli continua ad essere la priorità per lui. E' tutto dunque nelle mani degli azzurri, con il presidente che sa cosa fare per farlo restare. Tuttavia più passa il tempo e più diventa complicato trovare un accordo sul rinnovo (resta anche il nodo delle multe). Se il Napoli dovesse accettare le sue condizioni, allora il belga sarebbe pronto a restare. Però il pessimismo cresce e l'Inter è pronta a chiudere qualora ricevesse il sì definitivo da parte del giocatore, a quota 12 gol in 29 partite stagionali".