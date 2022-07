Sky - Mertens, ritorno in patria se sfuma il Napoli: ecco dove andrebbe

Calciomercato Napoli - Dries Mertens vuole Napoli più di qualsiasi altra cosa e offerta. E lo ha dimostrato con i fatti anche in queste ore calando le proprie pretese scendendo dai 2.5-2.6 a una richiesta di 'solo' 2 milioni di euro. Tuttavia c'è da capire se basterà.

Secondo quanto riferisce SkySport, se alla fine malauguratamente non dovesse esserci la fumata bianca col club di Aurelio De Laurentiis, Mertens potrebbe tornare in patria dove c'è in particolare l'Anversa che si è fatto sentire più di tutti.