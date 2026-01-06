Sky - Mazzocchi lascia il Napoli a gennaio? È finito nel mirino di un club di Serie A

Calciomercato Napoli - Arrivano importanti novità sul futuro di Pasquale Mazzocchi. Il giocatore del Napoli, fresco di espulsione contro la Lazio, è finito nel mirino del Sassuolo di Fabio Grosso, club che ha scritto il suo nome sulla lista dei desideri.
Secondo quanto riferisce il giornalista di Sky Sport esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, i neroverdi potrebbero pescare in casa Napoli:
"Per quanto riguarda la corsia di destra, il Sassuolo sta pensando a Pasquale Mazzocchi. Non solo il laterale del Napoli, perché si segnala anche l’interesse per Manuel Lazzari. Resta da capire se la Lazio lo lascerà partire".