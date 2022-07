Sky, Marchetti: "Per Dybala ostacolo in più per il Napoli. Fabian? Club più rigido rispetto a Koulibaly"

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Luca Marchetti, giornalista

“Per sostituire Koulibaly bisogna capire che non sia facile trovare qualcuno all’altezza. I nomi sono quelli di Kim e Acerbi. Soprattutto Kim che è in linea con gli investimenti che vuole fare il Napoli. Più o meno con le attuali partenze, da questa estate partiranno da Napoli 1500 presenze con la maglia azzurra. La rabbia e la delusione possono essere superati soltanto col tempo e con i nuovi giocatori che dimostreranno il proprio valore. C’è questa nuova filosofia del Napoli di approcciare nuovi talenti. Sarà un anno zero. Ad oggi i due più probabili per sostituire Koulibaly sono Acerbi e Kim.

Dybala? Basi concrete non ci sono per nessuno, contatti diretti non ne ha nessuno. L’affondo definito non lo ha architettato nessuno. Il Napoli da questo punto di vista potrebbe essere una piazza importante da cui rilanciarsi. C’è un ostacolo in più dal mio punto di vista ed è quello dei diritti d’immagine. Questo non è un tema secondario per il giocatore.

Fabian Ruiz? Secondo me sarà l’altro grande tema della seconda parte del mercato del Napoli. O rinnova, o va via ad un prezzo adeguato o resta fino a scadenza da separato in casa. L’ultima opzione farebbe comodo al giocatore che potrebbe scegliersi la squadra. Credo che la predisposizione del Napoli nei confronti di Fabian Ruiz sia diversa da quella attuata per Koulibaly. Per lo spagnolo vedo più rigidità”.