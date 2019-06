Sky - Manolas in partenza verso Napoli, operazione definita! La Roma tratta Bartra come sostituto e chiude Diawara

As Roma mercato ultima ora - Bartra vicino all'As Roma calcio. Con Manolas al Napoli, la Roma ha il dovere di acquistare un difensore. Bartra è il calciatore più vicino. Fabrizio Romano, giornalista Sky Sport, è intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare delle ultime notizie sul mercato calcio Napoli e delle notizie Roma calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24.

Acquisti Napoli, Manolas a un passo! Mercato Roma Calcio - Bartra il sostituto

Mercato Napoli - Eco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Manolas in partenza verso Napoli. L'operazione è praticamente definita con la SSC Napoli, 34 milioni di euro è la cifra che pagherà il Napoli in queste ore con 2 milioni di euro che andranno nelle casse del calciatore".

Roma calcio News - "Plusvalenza di 30 milioni di euro per la Roma. l'As Roma calcio parla in queste ore con Diawara per raggiungere l'accordo sul contratto: sembra che l'affare si chiuda a 2 milioni di euro a stagione per cinque anni".

Roma news - "Marc Bartra il sostituto di Manolas, l'ex Barcellona ora gioca al Betis Siviglia. Petrachi, ds della Roma, ha incontrato gli agenti di Bartra nella giornata di oggi. Il calciatore vuole la Roma che tratta col Betis".