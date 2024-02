Calciomercato: nuova squadra per Orel Mangala! Il centrocampista belga del Nottingham Forest - a lungo seguito dal Napoli in questa sessione di mercato - si trasferirà presto all'Olympique Lione.

Mangala

Secondo Sky Sport, è fatta pe il passaggio di Mangala in Francia e già questa mattina il centrocampista si trasferirà a Lione. Il Napoli lo aveva seguito a lungo come vice-Anguissa, prima di puntare su Dendoncker.