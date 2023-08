Calciomercato - "Lukaku-Roma: in pieno conto alla rovescia. Tra club sono ormai in chiusura: la cifra alla fine dovrebbe essere sui 5 milioni. Ora stanno trattando con l'agente per trovare la quadratura finale sullo stipendio. Si dovrebbe arrivare a 7.5 milioni netti". Lo annuncia Gianluca Di Marzio di SkySport sul proprio profilo Twitter. Colpaccio in arrivo quindi per i giallorossi partiti non benissimo in queste prime due giornate.