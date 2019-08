Sky - Llorente-Inter, non c'è ancora nessun accordo tra le parti! Rimane in piedi l'ipotesi scambio Milik-Icardi

Calciomercato Napoli - Nella giornata di oggi l’Inter ha cominciato a fare sul serio per Alexis Sanchez. I nerazzurri, attraverso il procuratore del giocatore, hanno parlato con il Manchester United per capire le condizioni di uscita del cileno, avendo naturalmente già intesa di massima con il classe 1988. L’operazione si baserebbe su un prestito con diritto di riscatto.

Per Fernando Llorente la situazione invece è diversa, essendo lo spagnolo svincolato. Si tratterebbe infatti di trovare l'accordo con lui dopo gli approcci di questi ultimi giorni. Rimangono sempre in piedi gli eventuali scambi che coinvolgono Icardi (o con Milik o con Dybala) ma sempre come ipotesi.

A riportare la notizia è il portale gianlucadimarzio.com.