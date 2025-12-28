Sky - La Lazio alle prese con Castellanos valuta Lucca: operazione complessa

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Sky - La Lazio alle prese con Castellanos valuta Lucca: operazione complessa

Il giornalista Sky Manuele Baiocchini fa il punto sulle strategie di mercato che coinvolgono Atalanta e Lazio, con diversi nomi caldi in vista della prossima sessione di mercato

«La Lazio guarda in casa Atalanta, piace anche Maldini», un profilo seguito con attenzione per rinforzare le rotazioni offensive. Il giocatore, «piace molto per il ruolo di vice Zaccagni», soluzione che garantirebbe qualità e alternative sulla trequarti.

Intanto, sul fronte Lazio, molto dipenderà dal futuro di «Castellanos». In caso di addio dell’attaccante, la dirigenza biancoceleste valuta nuovi profili per il reparto avanzato. Tra questi c’è «Lorenzo Lucca», pista affascinante ma complessa: «operazione, però, non semplice»

L’operazione Lucca sarebbe però molto difficile. Infatti, il Napoli dovrebbe riscattarlo con 6 mesi d’anticipo dall’Udinese per poi girarlo alla Lazio. Scenario molto complicato, dal momento che il Napoli sarà obbligato a un mercato a saldo zero, quindi con un sostanziale equilibrio tra entrate e uscite.

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