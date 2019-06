Sky - La Juventus si inserisce per Trippier, Cancelo non adatto al gioco di Sarri

Ultimissime calciomercato - Il noto giornalista di Sky, esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ha riferito alcuni aggiornamenti circa le voci sul futuro di Kieran Trippier, terzino del Tottenham impegnato stasera nella finale di Champions League contro il Liverpool:

"Kieran Trippier stasera sarà in campo per la finale ma ha già fatto sapere la sua decisione di non voler restare al Tottenham, e quindi di voler andare via. Sappiamo come il Napoli si sia interessato a lui ma ci sono delle novità. Perchè come già detto, siamo convinti che Sarri andrà sulla panchina della Juventus: Cancelo non sembra il terzino adatto al gioco del nuovo allenatore. Quindi la Juventus sta cercando un terzino con determinate caratteristiche ed è dunque interessata a Trippeir del Tottenham"