Sky - Kvara non si muove da Napoli, si attende la risposta del suo agente alla proposta fatta oggi da ADL

Calciomercato Napoli - I colleghi di Sky Sport fanno il punto della situazione in merito alla situazione legata al rinnovo di Kvaratskhelia:

"C'è stato il viaggio della dirigenza azzurra in Germania per trattare il rinnovo di Kvara. Aurelio De Laurentiis, l'uomo di fiducia Andrea Chiavelli e il ds Giovanni Manna sono volati a Düsseldorf per ribadire all'entourage di Kvaratskhelia la centralità del calciatore nel progetto che sta nascendo sotto la guida di Antonio Conte. Clima disteso tra le parti, per quello che è a tutti gli effetti un primo passo per il rinnovo.



Intanto, proprio il georgiano in gol con la sua nazionale nella vittoria contro il Portogallo, nelle scorse ore era tornato sull'argomento relativo al suo futuro: "Conte ha detto che resto? Non lo so ancora, lo rispetto perché è uno dei migliori allenatori al mondo ma voglio prendermi ancora un po’ di tempo per decidere. Io rispetto Napoli, amo Napoli. Ma ancora non so dare una risposta certa sul mio futuro". La prima proposta avanzata dal Napoli prima dell’Europeo era stata rifiutata, mentre la seconda formulata nelle scorse ore non è stata ancora accettata. Le parti si rivedranno dopo l’Europeo: la volontà del club azzurro è quella di accontentare le richieste del giocatore e del suo entourage. "