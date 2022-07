Sky - Koulibaly, decisivo il faccia a faccia con ADL: ecco quando ci sarà

Calciomercato Napoli - Koulibaly, sarà fondamentale il faccia a faccia col presidente De Laurentiis atteso a breve a Dimaro per capirne di più sul futuro. E questo vertice non tarderà ad arrivare poiché il giocatore è atteso in Trentino tra lunedì e martedì.Â

Secondo quanto riferisce SkySport, sarà questo il momento cruciale che dirà molto del destino del senegalese. Da questo incontro si capirà se vi sarà un rinnovo, addio immediato magari all’estero, oppure una permanenza in azzurro per poi salutare il prossimo anno.