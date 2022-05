SKY - Koulibaly-Barcellona, offerta concreta in arrivo al Napoli: col Genoa può essere l'ultima al Maradona

Calciomercato SSC Napoli - In arrivo l'offerta del Barcellona per Kalidou Koulibaly, a confermarlo è Sky Sport. Il difensore senegalese del Napoli ha il contratto in scadenza fra un anno: al 30 giugno 2023. Per questo motivo, se non sarà rinnnovo, potrebbe arrivare la cessione in estate. E ad essere fortemente interessati per Kalidou vi sono i dirigenti del Barcellona: anche il senegalese non è incedibile, di fronte all'offerta giusta.

Koulibaly, offerta in arrivo dal Barcellona

E su Koulibaly-Barcellona, Sky Sport parla di un'offerta in arrivo. A dirlo è Francesco Modugno, inviato di Sky Sport 24 a Castel Volturno che intervenendo all'emittente tv ha dichiarato:

"Potrebbe esserci più di qualcuno malinconico in Napoli-Genoa, nel senso che potrebbe essere l'ultima gara. Penso a un giocatore come Faouzi Ghoulam, legato all'ambiente Napoli e lascerà. Poi c'è il mercato, i calciatori in scadenza e non ci sono intoccabili: anche Zielinski e Koulibaly potrebbero essere all'ultima gara di campionato al Maradona. Per Kalidou sono in arrivo offerte importanti, ma il Barcellona più di altre: interesse forte e concreto, nei prossimi giorni ci proverà molto seriamente".