Sky - James Rodriguez vicino all'Atletico Madrid

Calcio mercato Napoli - Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport nel corso dell'edizione dedicata al calciomercato, James Rodriguez è vicino al trasferimento all'Atletico Madrid.

James Rodriguez - Napoli le ultimissime oggi da Sky

Nonostante Carlo Ancelotti abbia ribadito anche ieri pomeriggio che la trattativa resta aperta, al momento il trequartista colombiano è vicino al passaggio ai Colchoneros di Diego Simeone. L'allenatore argentino questa notte ha parlato alla vigilia proprio della sfida contro il Real Madrid che si giocherà stanotte a New York, affermando che per quanto riguarda James, non intende parlare di giocatori che non sono a disposizione della sua rosa.