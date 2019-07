Sky - James Rodriguez al Napoli, si lavora sui diritti d'immagine: l'affare si farà in tempi brevi

Ultime Calcio Napoli - Sono ore caldissime per il calciomercato del Napoli. Dopo l'ufficialità dell'arrivo di Kostas Manolas in azzurro, è giunto il momento per il club di Aurelio De Laurentiis di stringere per un altro super colpo da regalare a Carlo Ancelotti. Si tratta di James Rodriguez. Secondo i colleghi di Sky Sport, si continua a lavorare con il suo agente Jorge Mendes per cercare di trovare la quadra in merito alla questione legata ai diritti d'immagine del giocatore.

Calciomercato Napoli, James Rodriguez è un affare che si farà!

In Colombia il giocatore è una vera e propria star, ci sono quindi milioni e milioni di euro che ballano in merito alle sponsorizzazioni del giocatore. I colleghi di Sky Sport sottolineano, come ormai stanno raccontando da svariati giorni, che l'affare si farà e anche in tempi abbastanza brevi.