Calciomercato Napoli - Il Napoli non ha voluto aspettare fino all'ultimo minuto Mauro Icardi, è stata una decisione della società. Ecco perché poi si sono fiondati su Fernando Llorente, riferisce Luca Marchetti di Sky Sport. Simone Verdi, invece, resta al Napoli e non per mancanza di offerte, ma per espressa volontà del club.

