Ultime calciomercato Napoli. Il futuro di Arek Milik appare sempre meno a tinte azzurre: il bomber polacco è in scadenza nel 2021 ma ad oggi il rinnovo con i partenopei non sembra essere nei suoi piani. Il centravanti rischia così di finire sul mercato, ma il Napoli non ha intenzione di abbassare le proprie pretese nonostante un solo anno di contratto restate: secondo quanto riportato da Sky Sport, il club azzurro continua a valutare il calciatore non meno di 50 milioni di euro.