Sky - Il Napoli ha avviato i contatti per il rinnovo di Kvaratskhelia: c'è voglia di trovare una soluzione

Calciomercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di mercato, fa il punto della situazione in merito al futuro di Khvicha Kvaratskhelia: tra l'offerta del PSG e il possibile rinnovo col Napoli.

"Il Napoli sta lavorando per blindare Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano, finito nel mirino del PSG, è considerato centrale dal Napoli e Antonio Conte spinge per la sua permanenza. Il responsabile dell'area tecnica Giovanni Manna ha avviato i contatti con Mamuka Jugeli, agente del fantasista, per trattare il rinnovo del contratto (attuale scadenza fissata al 30 giugno 2027). Al momento, c'è distanza ma anche la voglia di trovare una soluzione.

Se il Napoli tratta il rinnovo, il PSG spinge per Khvicha Kvaratskhelia. Il club francese ha già salutato Kylian Mbappé e punta l'esterno georgiano come primo nome per sostituire il classe 1998.

Sul tavolo c'è un'offerta da 100 milioni di euro, come confermato dallo stesso Mamuka Jugeli nei giorni scorsi".