Sky - Icardi vuole restare all'Inter almeno fino a gennaio per convincere Conte: non si esclude però la pista Juventus

Mauro Icardi sembra aver deciso di voler restare all'Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centravanti argentino avrebbe infatti manifestato la propria volontà di restare in nerazzurro almeno fino a gennaio: l'attaccante, infatti, è pronto ad allenarsi al 101% da qui fino alla sessione invernale pur di convincere il tecnico Antonio Conte di dargli le giuste opportunità in campionato.

Mauro Icardi

Icardi-Napoli, pista al capolinea

Nonostante ciò persiste ancora la pista Juventus: se i bianconeri decidessero di fiondarsi sul giocatore, allora lo scenario da qui al 2 settembre potrebbe nuovamente cambiare.