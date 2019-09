Sky - Icardi resta in bilico: niente Monaco, Paris SG e Atletico timidi

Una telenovela che con ogni probabilità si trascinerà fino alla ore 22 di domani sera, quando finirà il mercato. Questa la previsione di SkySport24 circa il futuro di Mauro Icardi, ancora fermo sulla sua posizione di non lasciare l'Inter nonostante si prefiguri per lui una stagione da separato in casa. Le ultime notizie non vedono aggiornamento sostanziali: il Monaco ha mollato la presa e si è gettato su Augustin del RB Lipsia, mentre ancora nessun contatto concreto si è avuto con Psg e Atletico Madrid, gli ultimi due club che potenzialmente potrebbero aver bisogno di Maurito.