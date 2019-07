Sky - Icardi apre al Napoli ed alla Roma, può rientrare nell'affare Dzeko

Calciomercato Napoli - Sono ore incandescenti di mercato a livello nazionale. Con l'ormai apparentemente imminente passaggio di Romelu Lukaku alla Juventus, è diminuito a due il numero delle pretendenti per Mauro Icardi. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul proprio portale, l'argentino adesso avrebbe aperto a Napoli e Roma, con la quale i nerazzurri stanno trattando per arrivare ad Edin Dzeko, in cima alla lista di Antonio Conte.

Mercato Napoli, Icardi apre anche alla Roma

Icardi Napoli

Ovviamente l'ultima parola, anche in caso di intesa tra i club, spetterebbe al ragazzo che comunicherà, eventualmente, la sua decisione finale solo dopo aver studiato il progetto dei giallorossi. Al di là di questo, però, le tempistiche di questo scambio tra Roma ed Inter sarebbero davvero lunghe dal momento che bisogna vedere come andrà l'affare Lukaku per la Juventus e soprattutto valutare quanto l'ex Sampdoria sia disposto ad accettare i capitolini.