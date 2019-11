Sky - Ibrahimovic non andrà all'Hammarby: è solo un'iniziativa commerciale

Zlatan Ibrahimovic non vestirà la maglia dell'Hammarby. E' questa la notizia confermata dai colleghi di Sky Sport. L'attaccante svedese questa mattina ha postato sui social una maglia del club con il suo nome, ma è solo una trovata commerciale.

Ibra lo scorso ottobre aprì clamorosamente all'ipotesi Napoli: "Vorrei andare in una squadra che punti allo scudetto, posso ancora fare la differenza. Non sono un animale da zoo che la gente va a vedere, posso ancora fare una ventina di gol a stagione. Dopo aver visto l'ultimo documentario su Maradona mi verrebbe quasi voglia di provare un'esperienza a Napoli, magari replicando ciò che fece Diego. Con me il San Paolo sarebbe sempre pieno e Ancelotti è un grande. Ma la decisione finale dipenderà da vari aspetti".