Sky - Futuro Meret e Fabian, il Napoli non ha intenzione di vendere: De Laurentiis pronto a rifiutare ogni proposta

Ultime calciomercato Napoli. Tra i pezzi pregiati della rosa di mister Gattuso ci sono sicuramente anche Alex Meret e Fabian. I due giovani talenti partenopei sono molto corteggiati sul mercato ed il loro futuro in azzurro appare un rebus. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il Napoli avrebbe invece le idee già chiarissime:

Mercato Napoli, le ultime su Fabian e Meret

Meret è stato un investimento importante (25 milioni, ndr) e nonostante l'alternanza di quest'anno con Ospina sarà lui il portiere del futuro. Su Fabian ci sono invece diversi rumors da parte delle big di tutta Europa, compreso il Manchester City di Guardiola che si è innamorato dello spagnolo al pari di Barcellona e Real Madrid. Per entrambi i giocatori, tuttavia, è arrivato lo stop dello stesso Gattuso che li vuole al centro del progetto. E' per questo motivo, conclude l'emittente satellitare, che il patron De Laurentiis sarebbe pronto a resistere alle lusinghe per i propri gioielli.