Si attende soltanto l’ufficialità del trasferimento del giovane Giuseppe Esposito, difensore centrale classe ’99 capitano della Primavera del Napoli, al Bari.

Pronto per questa nuova avventura in Puglia e in C con Cornacchini, Esposito si trasferirà a titolo definitivo e firmerà un contratto biennale.