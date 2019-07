Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione in merito alla cessione di Roberto Inglese dal Napoli al Parma: "Il Napoli oggi ha ceduto Inglese al Parma in prestito con obbligo di riscatto. Inglese fu pagato 11 milioni dal Chievo, l'anno scorso furono totalizzati 4.6 milioni di euro per il prestito al Parma, quest'anno il Napoli l'ha ceduto a 22 milioni, quindi in totale saranno 26 milioni e mezzo. Un super vero affare per il Napoli e per Giuntoli".