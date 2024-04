Sky - Conte, Pioli e Gasperini non hanno rifiutato il Napoli! Italiano in calo, Conte vorrebbe tre acquisti importanti

Ultime notizie SSC Napoli - A Sky Sport, durante il post-partita di Empoli-Napoli, è intervenuto il giornalista Gianluca Di Marzio:

“Nuovo allenatore Napoli? L’avventura di Calzona terminerà a fine stagione, fino ad oggi i tre candidati forti sono rimasti Conte, Pioli e Gasperini. Italiano è in discesa come quotazioni, è la prima scelta del Bologna se Thiago Motta andrà via. Conte, Pioli e Gasperini non hanno detto no, sono stati sondati ed hanno costi e presupposti diversi: chiedono garanzie diverse.

Conte vorrebbe tre acquisti importanti e non bloccherebbe l’addio di Osimhen. Vorrebbe un centrocampista alla Koopmeiners ed un centravanti alla Lukaku.

Gasperini intriga De Laurentiis già da dieci anni, ma è sotto contratto e non è detto che rinnovi con l’Atalanta.

Pioli invece andrà via dal Milan, vorrebbe una squadra forte e sarebbe un compromesso tra le due filosofie diverse. Deciderà De Laurentiis con il nuovo direttore sportivo Manna”