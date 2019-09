Sky conferma: "Verdi-Toro depositato alle 21.57! Prestito con obbligo di riscatto a 25mln ha convinto il Napoli alla cessione"

Gianluca Di Marzio conferma le indiscrezioni di CalcioNapoli24 sull'affare Verdi al Torino, ai microfoni di Sky Sport:

"Alle ore 21.57 è stato depositato il contratto di Simone Verdi al Torino. Un bel rischio. Prestito con obbligo di riscatto, un'operazione da 25 milioni di euro: è l'acquisto più costoso dei granata. Ancelotti ha cercato di trattenerlo fino a stamattina, poi davvero Cairo con questi 25 milioni ha fatto barcollare il Napoli che aveva già preso Lozano e Llorente: non se l'è sentita di dire 'no' all'opportunità di giocare di più in granata per Simone Verdi. 3 milioni di prestito, 20 di riscatto e 2 milioni di bonus facilmente raggiungibili: queste le cifre esatte".