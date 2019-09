UFFICIALE - Verdi, la firma alle 21.48: contratto depositato ore 21.57! [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Simone Verdi è negli uffici di Cairo a Milano. Il calciatore del Napoli ha lasciato Bologna e si è catapultato in città per raggiungere l'agente Donato Orgnoni e il presidente dei granata.

Verdi al Torino, è ufficiale

Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, Simone Verdi ha firmato alle ore 21.48 il contratto che lo ha legato al Torino. E' stato depositato il contratto in questi istanti, poco prima della chiusura del mercato: prestito con obbligo di riscatto, un'operazione da circa 25 milioni di euro. Alle ore 21.57 è stato depositato in Lega il contratto dell'attaccante ormai ex Napoli.

L'ufficialità è arrivata anche tramite il sito della Lega Serie A, ecco il contratto depositato:

Simone Verdi al Torino: l'ufficialità della Lega Serie A

di Manuel Guardasole

