Sky - Cessione Osimhen, il Napoli aprirà alle trattative solo a queste cifre

Calciomercato Napoli - Quale sarà il futuro di Victor Osimhen? Il Napoli tentennerà dinanzi ad offerte importanti o vuole costruire il suo futuro sull'attaccante nigeriano? Con la acquisita certezza di partecipare alla Champions League 2022-23, il Napoli può già proiettarsi alla prossima stagione e pensa a costruire la squadra del futuro. Con Spalletti, ma anche con Dries Mertens.

Cessione Osimhen: le cifre

Cessione Osimhen, il Napoli fissa il prezzo

E invece, cosa farà De Laurentiis dinanzi ad un'offerta importante per Victor Osimhen? L'attaccante nigeriano desidera giocare in Premier League nel futuro, ma già quest'estate diversi club inglesi (e non solo) potrebbero farsi avanti per strapparlo al Napoli. Ne ha parlato Massimo Ugolini ai microfoni di Sky Sport 24: