Calciomercato Napoli, arrivano novità da SkySport anche per quanto riguarda il futuro di Jesper Lindstrom.

"Lindstrom ha delle richieste in Francia: ci sono sia il Lione che il Marsiglia. Gli azzurri lo farebbero partire in prestito oneroso ma la richiesta è alta", ha infatti svelato Gianluca Di Marzio in diretta.