Sky - Caso Di Lorenzo, nuovi contatti per risolvere le incomprensioni: gli aggiornamenti

Calciomercato Napoli. Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport riportando alcuni aggiornamenti sulle trattative del Napoli.

Queste le ultime sul caso Di Lorenzo:

Questione Di Lorenzo? Stanno proseguendo in questi giorni i contatti tra Napoli e l'agente di Giovanni Di Lorenzo. La volontà della società è risolvere i problemi emersi sul finire della stagione con il presidente per riuscire a trattenere con serenità il giocatore. Il Napoli, come noto, non vuole cedere il proprio capitano e vuole che il giocatore resti con felicità.