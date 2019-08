Sky - Cagliari, Farias verso Lecce: operazione in chiusura! Pronto l'assalto a Ounas?

Calciomercato Napoli - Doppia operazione in uscita per il Cagliari. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Diego Farias sta per lasciare il club rossoblù, direzione Lecce, con la formula del prestito (a 1,5 milioni) con obbligo di riscatto in caso di salvezza a 5 milioni. Santiago Colombatto, invece, andrà in prestito alla Virtus Entella. Entrambe le operazioni sono in chiusura. L'operazione Farias potrebbe liberare Ounas al Cagliari, cercato nelle ultime ore sempre di pù. Secondo Sky Sport Ounas al Cagliari andrebbe in prestito per 5 milioni con il diritto di riscatto fissato a 30 milioni.