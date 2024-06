Sky - Buongiorno ha già parlato con Antonio Conte! Nessuna trattativa col Torino

Calciomercato Napoli, tutto su Alessandro Buongiorno! Il difensore del Torino è l'obiettivo numero uno per la difesa del Napoli, il calciatore piace a De Laurentiis e ad Antonio Conte. Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha svelato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa.

Buongiorno è la prima scelta del Napoli in difesa. Ci sarebbe anche l'Inter, che però avrebbe bisogno prima di un'uscita in quel reparto. Poi ci sono gli Europei, può essere un'occasione per far decollare il mercato internazionale di Buongiorno.

Non c'è trattati va col Torino, ma il Napoli ha parlato con l'entourage e ha fatto capire di essere disposto a prenderlo. Buongiorno ha parlato anche con Antonio Conte, che parlerà con tutti gli obiettivi di mercato. Il Napoli per Buongiorno fa sul serio.