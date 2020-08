Ultime calciomercato Napoli. Uno dei diversi profili accostati al Napoli è quello di Florian Thauvin del Marsiglia: il club azzurro, come riportato da Sky Sport, non è l'unico a pensare all'esterno offensivo. Anche l'Atalanta nelle ultime ore starebbe pensando a lui per la prossima stagione: lo scoglio è rappresentanto dall'ingaggio del Nazionale francese (2,8 milioni) che intanto ha rifiutato la proposta di rinnovo del Marsiglia.