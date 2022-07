Calciomercato Napoli, aggiornamenti Sky Sport sugli obiettivi in attacco. Il Napoli punta forte su Giovanni Simeone, attaccante dell'Hellas Verona che è reputato il principale indiziato per prendere il posto di Andrea Petagna come vice-Osimhen.

Stando a quanto riferisce Sky, il Napoli sta cercando di chiudere la trattativa con il Monza per Petagna ad una cifra di circa 15 milioni di euro per il prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza da parte del club neopromosso.