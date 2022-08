Calciomercato Napoli - Niente ritorno in Italia per Norberto Neto, per cui si era paventata una ipotesi Napoli come vice di Alex Meret. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo il portiere del Barcellona sarebbe ad un passo da Bournemouth in Inghilterra, con il suo agente, Kia Joorabchian, che nella giornata di ieri ha trovato un accordo di massima con il club appena tornato in Premier League.