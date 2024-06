Sfuma la Premier per Osimhen? Sky Sport Uk - Il Manchester United sta comprando un attaccante dalla Serie A

Calciomercato Napoli - Arriva l'annuncio di calciomercato dai colleghi di Sky Sport Uk che parla delle ultime trattative del Manchester United che è in contatto per definire l'acquisto per il prossimo attaccante che arriverebbe dalla Serie A. In queste ultime ore si è parlato tanto della possibilità di vedere Osimhen lasciare Napoli proprio per il Manchester United, ma ora anche questa pista può sfumare.

Calciomercato: Manchester United su Zirkzee

Come annunciato in apertura dall'edizione di Sky Sport Uk il Manchester United è in trattative con i rappresentanti di Joshus Zirkzee dopo aver chiarito che sono pronti a rispettare il pagamento della clausola rescissoria di 40 milioni per prendere l'attaccante del Bologna. Sarebbe una beffa per il Milan che da tempo tratta Zirkzee ma anche per il Napoli e Osimhen che sperano di chiudere l'affare con lo United.