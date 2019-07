Sepe-Parma, nei prossimi giorni firme ed annuncio: contratto quinquennale, le cifre dell'affare col Napoli [ESCLUSIVA]

Trasferimento in uscita praticamente definito per il Napoli, perchè il portiere Luigi Sepe è virtualmente un nuovo giocatore del Parma.

Luigi Sepe, portiere del Napoli

Sepe-Parma, i dettagli dell'affare

Il calciatore è stato in prestito durante la stagione agonistica 2018-2019, e al termine il Parma non ha voluto esercitare il diritto di riscatto ad una cifra già predefinita. Tuttavia l'interesse del club ducale era quello di trattenere il portiere di proprietà degli azzurri, perciò una trattativa tra le due dirigenze ha subito avuto inizio.

Come raccolto da CalcioNapoli24, nei prossimi giorni ci sarà la firma sul contratto e la definitiva conclusione dell'affare: sarà un trasferimento a titolo definitivo per una cifra che oscilla tra i 3,5 ed i 4 milioni di euro, cifra che per il Napoli risulterà come plusvalenza netta (Sepe è cresciuto nel settore giovanile azzurro). Per il ragazzo nativo di Torre del Greco (28 anni compiuto lo scorso maggio) è pronto un contratto quinquennale.

RIPRODUZIONE RISERVATA