Sepe, l'agente: "Luigi è tra i migliori cinque in Italia. Napoli? Non fu mandato via da De Laurentiis o Giuntoli, all'epoca c'era Sarri..."

Ultime calciomercato Napoli. Mario Giuffredi, agente di Luigi Sepe, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo parlando di un possibile interessamento degli azzurri per l'estremo difensore:

"Sepe? Ho una grande stima di lui. L'ho sempre detto da quando l'ho preso in procura, è pronto per giocare in una grande squadra. Per rendimento è stato uno dei primi 5 in Italia quest'anno. Per il portiere si determina lungo il campionato chi è titolare. Sepe non è stato mandato via da Giuntoli o De Laurentiis, ma quando c'era lui, c'era Sarri".