Sepe e Grassi verso il Parma, Gazzetta: "Faggiano lancia la sfida alla Fiorentina per Inglese"

Ultimissime calcio Napoli. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulle trattative del Parma

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi su Grassi Sepe

"Il d.s. Faggiano si porta avanti per Laurini dalla Fiorentina e per un nuovo prestito di Grassi dal Napoli. Con gli azzurri si parla del riscatto di Sepe, in alternativa per la porta sondato Viviano (Sporting, c’è anche la Fiorentina). In attacco vicino Ciano, da trovare l’accordo col Frosinone. Ancora distanti le parti con lo svincolato Balotelli che ha chiesto 4 milioni a stagione agli emiliani. Nel taccuino c’è sempre Inglese (Napoli) che ha pure la pista Fiorentina"