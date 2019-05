Sensi, l'agente: "Napoli? Non mi espongo, tutti vogliono essere allenati da Ancelotti" [ESCLUSIVA]

News calcio Napoli - Giuseppe Riso, agente di Sensi e Gomez, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Fa piacere che l'Atalanta sia andata in Champions League e soprattutto anche per il Papu Gomez che la gioca da capitano. Gasperini non credo che parta, credo che abbia già trovato un accordo con la società".

"Ilicic? La politica di Gasperini sarà quella di trattenere i big e costruire una squadra per fare belle figure in campionato e in Champions".

"Io credo che per arrivare alla Juventus ci vuole un po' di tempo per tutti. Il Napoli ha un direttore sportivo molto veloce e rapido, poi ha un grandissimo allenatore".

"Sensi? Anche se ci fossero contatti col Napoli, non potrei dirtelo (ride, ndr). Non mi sembra il caso di espormi su questo argomento. Da Ronaldo in giù tutti vogliono esser allenati da Ancelotti. E' un discorso diverso, vedremo più avanti".

"Pellegri in Italia? Difficile che il Monaco lo lasci andare".

"Gomez vicino al Napoli? E' stato più volte, è sempre stato un obiettivo ed era una bella idea, è stato vicino al 60%. Rivedere un argentino come il Papu a Napoli è un'idea che stuzzica, poi con i Percassi non è semplice (ride, ndr)".