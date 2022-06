Senesi-Napoli, Gazzetta: De Laurentiis lo segue da un anno e mezzo, lo ritiene l’ideale sostituto di Koulibaly

Se Koulibaly in estate porterà una proposta importante e sarà ceduto, in casa Napoli scatterà il piano B per sostituire il centrale con un pari ruolo esperto a livello internazionale. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Senesi sostituisce Koulibaly?

Tra i profili identificati c'è quello dell’argentino Marcos Senesi, 25 anni, difensore del Feyenoord e già nel giro della nazionale argentina:

"De Laurentiis e i suoi collaboratori lo seguono già da un anno e mezzo ritenendolo l’ideale sostituto del senegalese. Ma non sarà semplice arrivarci perché sull’argentino c’è anche la Roma e diversi club europei. Parliamo di valutazioni fra i 15 e i 20 milioni di cartellino"

