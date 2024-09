Se in un lampo di mercato il Galatasaray prendesse anche Insigne, ricostruirebbe l’attacco del Napoli di qualche anno fa

Calciomercato SSC Napoli - Se in un lampo di mercato last second prendesse anche Lorenzo Insigne, il Galatasaray ricostruirebbe l’attacco del Napoli di qualche anno fa: il Corriere dello Sport lo scrive per sorridere.

Un amarcord dei vecchi tempi italiani del gol. Il più intenso sarà di certo quello che Victor e Dries metteranno in scena al RAMS Park: "insieme hanno giocato per due stagioni in azzurro, dal 2020 al 2022, prima con Gattuso e a seguire con Spalletti. Dries, poi, è andato via a parametro zero mentre Osi ha trascinato il Napoli allo scudetto. Da domani ci riproveranno insieme al Galatasaray".