Scozzafava a CN24: "L'entourage di Pépé ha solo sfruttato il Napoli. Ad Icardi preferisco Milik. Sento dire che James non servirebbe..."

A CalcioNapoli24 Live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv, è intervenuta Monica Scozzafava, collega del Corriere del Mezzogiorno:

“Pépé? Anche se De Laurentiis avesse pagato le commissioni agli agenti non sarebbe arrivato al Napoli. A Dimaro c’è stato un arrivo scenografico e tutto lasciava pensare che ci fosse già un accordo. E’ arrivato l’Arsenal, ma il Napoli ha rilanciato. L’entourage di Pépé ha sfruttato il Napoli per mettere fretta all’Arsenal. La strategia del Napoli sul mercato è la solita, non farà mai delle accelerate per alcun calciatore e non ci riuscirà nemmeno Ancelotti. Non dimentichiamoci, però, che il Napoli ha preso un fior di difensore come Manolas ed è in attesa di fare un grande colpo in attacco. Milik? Non è un calciatore scenografico, perciò non convince la piazza napoletana. Ha sbagliato goal importanti, ma tutti gli attaccanti forti sbagliano goal importanti. C’è scetticismo su di lui perché se si fa il nome di Icardi tutti sono convinti che sia più forte di Milik. Io però vado controcorrente, credo che uno come Milik non vada buttato via, è forte, ma forse gli manca un po’ di cinismo ed è qualcosa che si conquista col tempo. E’ un attaccante che nel gioco che sta preparando Ancelotti, rinforzando la fase offensiva, preferirei anche ad uno come Icardi. A Napoli sento dire addirittura che uno come James non serva al Napoli, invece dico che uno come lui aumenterebbe la qualità e sarebbe anche più utile di Icardi. E’ arrivato il momento di alzare l’asta, vediamo se il Napoli lo farà. Ancelotti ha già fatto le sue richieste alla società, si è speso in prima persona affinchè il mercato del Napoli prendesse una certa direzione. Oggi mi aspetto che lo stesso Ancelotti si aspetti un attaccante importante e penso che verrà accontentato”.