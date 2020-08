Calciomercato Napoli - Il Torino punta Elseid Hysaj per la fascia destra. Lo rivela il collega Nicolò Schia via Twitter:

Torino scatenato sul mercato: in arrivo Rodriguez (Milan) a sinistra, mentre come terzino destro la prima scelta è Hysaj del Napoli, ma Gattuso e ADL puntano sull’albanese. Possibile summit dopo Ferragosto per il rinnovo. Tra i pali piace Sepe (Parma): incontro mercoledì.