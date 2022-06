Schira: "Stabilito il prezzo per cedere Petagna, complesso Simeone. Quattro proposte rifiutate per Gaetano"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

Petagna al passo d'addio con il Napoli: ci sono possibilità di approdare in Turchia? "Sembra una pista difficile, anche perché il Napoli pretende quindici milioni. Il Torino segue il calciatore, la Samp ha chiesto informazioni al club azzurro".

Simeone potrebbe essere eventualmente il suo sostituto? "Ci sono delle possibilità, ma attualmente è una pista complessa, anche perché il Napoli non vorrebbe cedere Petagna. Il club non può vendere tanti calciatori, dovrebbero arrivare soltanto delle offerte importanti per convincere la società. Naturalmente, il discorso è differente per i calciatori in scadenza".

In attacco la dirigenza farà un colpo low cost? "Il Napoli ha già Osimhen e Petagna, arriverà anche Deulofeu, che coprirà molti ruoli. La trattativa con l'Udinese procede spedita, restano da limare gli ultimi dettagli, perché i bianconeri avrebbero chiesto Gaetano come contropartita, ma il Napoli vorrebbe offrire eventualmente Zerbin. Numericamente comunque la squadra è completo".

Ci sono possibilità di vedere Benitez, portiere svincolato dal Nizza, in azzurro? "Bisogna vedere, anche se il Napoli vorrebbe virare sul rinnovo di Meret e sull'ingaggio di Sirigu. Alex potrebbe tornare al top. Questa è la linea che prevale in casa partenopea".

Quale sarà il futuro di Gaetano e Zerbin? "Il Napoli non vorrebbe cedere Gaetano, in particolare per l'estrema duttilità del calciatore. Sono arrivate quattro proposte di prestito, tutte rifiutate dalla società. Tra i due calciatori, i partenopei vorrebbero tenere Gaetano e Zerbin potrebbero essere inserito all'interno della trattativa per arrivare a Deulofeu. Mertens è una storia d'amore ormai pronta a terminare. Il Napoli si è goduto un grande attaccante, che è diventato il miglior marcatore della storia azzurra".