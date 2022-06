Schira: "Rinnovo Ospina, il problema è la durata di contratto! Meret verso il rinnovo, 'no' a Musso al Napoli"

Calciomercato Napoli - Situazione portieri da definire in casa SSC Napoli. Ma si va verso l'addio ad Ospina, la permanenza (con rinnovo di Alex Meret) e l'arrivo di un secondo portiere. Le ultime news dall'esperto di mercato Schira.

A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato:

Meret è pronto a rinnovare con il Napoli: Ospina è al passo d'addio?

Musso, Senesi, De Paul sono dei colpi possibili per il Napoli?

"Bisogna considerare gli aspetti economici economici questa operazione, De Paul non è un'affare semplice. Musso può essere in target, ma il Napoli sta optando per il rinnovo di Meret e per la scelta di un dodicesimo affidabile. Sembra, quindi, una trattativa complessa, anche per le nuove gerarchie di Gasperini. Non è fattibile attualmente".